Calciomercato Lazio, il RETROSCENA del Messaggero: la REAZIONE da Formello sulle voci per Yazici è stata QUESTA

Calciomercato Lazio, il retroscena riportato dal Messaggero: la reazione da Formello ai nuovi rumors su Yazici

Come spiegato dall’edizione odierna de Il Messaggero, il calciomercato Lazio non sarebbe davvero sulle tracce di Yazici, talentuoso trequartista turco svincolato e in cerca di un club dopo il termine della sua avventura al Lille.

Il club biancoceleste, secondo la stampa francese, era dato sulle tracce del calciatore, seguito dall’Olympiakos, ma da Formello almeno per ora smentiscono, visto che la società ritiene la rosa già completa.