Lazio-Milinkovic, la giornata dell’addio: oggi le visite mediche. Tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, oggi le visite mediche di Milinkovic-Savic con l’Al Hilal: ecco tutti i termini dell’operazione col club saudita

Quella di oggi sarà una giornata importantissima nel calciomercato Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport, in Austria, Sergej Milinkovic-Savic svolgerà le visite mediche per l’Al Hilal lasciando il club biancoceleste dopo 8 anni.

Lotito incasserà 43 milioni di euro, bonus inclusi, e attende oggi una parte sostanziosa della somma e la fidejussione che coprirà il saldo. L’Al-Hilal ha inserito nella cifra anche 4 milioni per coprire i premi di formazione riconosciuti ai club che hanno cresciuto Sergej. Il classe ’95 firmerà fino al 2026 a 20 milioni più bonus all’anno. Si chiude così una grandissima storia d’amore.