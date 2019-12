Calciomercato Lazio, Vignato vicino al Bologna: c’è l’accordo

Emanuel Vignato, giovane esterno offensivo del Chievo che la Lazio seguiva da tempo, sarà un giocatore del Bologna

Si è parlato tanto di lui. S’era detto piacesse al Barcellona, oltre che alla Lazio. Il destino di Emanuel Vignato, però, sembra essere il Bologna. La società rossoblu avrebbe battuto la folta concorrenza presente per il promettente giocatore del Chievo. Un colpo di prospettiva – come sottolinea il Corriere di Bologna – fatto sulla base dell’accordo tra i due club, per una cifra tra i 4 e i 5 milioni.

L’esterno offensivo, classe 2000, si aggregherà alla squadra di Mihajlovic a partire dalla prossima stagione.