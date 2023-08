Calciomercato Lazio, ultima offerta per Lloris: in serata nuovo contatto col portiere. Le ultime. I dettagli

La pista Lloris è più calda del previsto in casa Lazio. Come riporta l’esperto di calciomercato Manuele Baiocchini : “In serata nuovo contatto telefonico tra la Lazio e Lloris. Verrà proposto triennale a 2 mln€ netti a stagione. Prendere o lasciare. Obiettivi alternativi: Handanovic, Ronnow, Consigli, Livakovic”.