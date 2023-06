Calciomercato Lazio, tutti i nomi attenzionati dal club: l’ultima parola spetterà a Sarri. Ecco tutti i dettagli

Come riporta il Corriere dello Sport edizione romana, ecco tutti i nomi attenzionati dalla Lazio in questa sessione di mercato: Orsolini, in scadenza nel 2024, valutato 15 milioni di euro.

Poi ci sono anche Karlsson dell’Az Alkmaar e Gil del Tottenham. Senza dimenticare Domenico Berardi del Sassuolo. Per il ruolo di vice-Immobile sono in lizza Pinamonti del Sassuolo e Marcos Leonardo del Santos. La dirigenza capitolina sta visionato i diversi profili, ma l’ultima parola spetterà al comandante Sarri.