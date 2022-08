Calciomercato Lazio, il terzino sinistro come ultimo regalo a Sarri?

Il calciomercato della Lazio potrebbe non essere finito: Lotito regalerà a Sarri un terzino sinistro? La situazione

Il calciomercato della Lazio potrebbe non essere finito: Lotito regalerà a Sarri un terzino sinistro? Come raccontato dal Corriere dello Sport, tra i due ci sarebbe stato un incontro domenica sera, dopo la vittoria con il Bologna.

Tutto però sembrerebbe legarsi al mercato in uscita. Il nome caldo sarebbe sempre quello di Hysaj. per cui però non sarebbero arrivate offerte. E allora l’alternativa potrebbe essere la cessione di Fares, per quanto quest’ultimo sia fermo da gennaio. L’obiettivo primario in entrata resterebbe Emerson Palmieri, ma l’italo-brasiliano sarebbe sempre più vicino al West Ham, pronto a offrire 15 milioni. Uno scenario che porterebbe la Lazio a cercare alternative, con il nome di Valeri in pole. Ma occhio ai mister X.