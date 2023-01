Calciomercato Lazio: tentativo last minute per Pellegrini. Ma Fares rifiuta una destinazione. Raiola cerca la quadra

Secondo Il Messaggero la Lazio proverà fino all’ultimo a sbloccare l’affare Pellegrini: per riuscirci serve la cessione di Fares. Ieri Renzo Raiola, agente di entrambi i giocatori, era Formello per provare a far quadrare l’incastro.

Fares ieri avrebbe rifiutato l’Alanyaspor, perché al momento non coprirebbe gli 1,3 milioni d’ingaggio, che poi sbloccherebbero l’indice di liquidità e consentirebbero quindi l’ingresso di Pellegrini in biancoceleste. Chissà se alla fine Lotito rimetterà mano al portafoglio.