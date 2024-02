Calciomercato Lazio, da Siviglia: possibile scambio Kamada-Ocampos. Arriva la risposta di Fabiani. Le ultime

Sulle colonne de Il Messaggero, le parole del Ds della Lazio che non chiude le porte a un possibile colpo di mercato in entrata all’ultimo minuto. L’obiettivo è un giovane esterno d’attacco per allungare la possibilità di scelta di mister Sarri.

Nelle scorse ore è rimbalzata la voce in Spagna di un possibile scambio tra Lazio e Siviglia, con Kamada che avrebbe coronato il suo sogno di giovare in Liga e un possibile ritorno in Serie A di Ocampos dopo le avventure con Milan e Genoa. Fabiani frena: “Nulla di vero, non si muove nessuno. Quest’estate abbiamo costruito un progetto e ci crediamo sino in fondo”.