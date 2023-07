Kerkez-Lazio, il colpo sfuma: il terzino vola in Premier. E gli agenti scaricano Lotito

Calciomercato Lazio, sfuma definitivamente il colpo Milos Kerkez: il terzino va al Bournemouth e gli agenti snobbano Lotito

Come riferito dal Corriere dello Sport, sfuma definitivamente il colpo Milos Kerkez per il calciomercato Lazio.

Gli agenti del terzino, ex Milan, stanchi di aspettare le mosse di Lotito hanno dato il via libera all’operazione col Bournemouth che lo preleverà dall’AZ Alkmaar per 17 milioni di euro, bonus inclusi.