Calciomercato Lazio, Sarri prepara la rivoluzione: ecco i nomi sul tavolo

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Lazio, Sarri non è contento di gran parte della rosa: tra gennaio e giugno via alla rivoluzione del Comandante

Maurizio Sarri è stato ancora una volta chiaro dopo la sconfitta di San Siro contro l’Inter. Alcuni calciatori della rosa della Lazio sono inadatti alla sua filosofia di calcio. Come riporta il Corriere dello Sport oggi in edicola, per gennaio i nomi fatti alla dirigenza sono due: Parisi dell’Empoli e Casale del Verona, stante il lungo infortunio di Acerbi.

Per l’estate è invece prevista, almeno nelle idee del tecnico, una vera e propria rivoluzione. Sarri ha chiesto un portiere, regista, interno e seconda punta. Servono però delle cessioni per sbloccare il famoso indice di liquidità. Muriqi e Lazzari restano i principali indiziati ma al momento non sono arrivate offerte concrete. Il tempo stringe: Sarri, che a breve firmerà il rinnovo fino al 2025, si aspetta una mossa dalla società.