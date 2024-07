Calciomercato Lazio, RINVIATO il vertice tra Fabiani e Baroni. Ma il DS è stato CHIARO: adesso è arrivato QUEL momento

Calciomercato Lazio, rinviato il vertice tra il DS Fabiani e il tecnico Baroni. Ma il dirigente ha già fatto chiarezza sulle prossime mosse

Come svela Il Messaggero, è stato rinviato a settimana prossima il vertice sul calciomercato Lazio in programma tra il DS Fabiani e il tecnico Baroni. Il dirigente si è preso qualche giorno di relax con la sua famiglia, rinviando ogni discorso ai prossimi giorni. Ma prima ha voluto fare chiarezza.

«Ora dobbiamo pensare alle uscite, è la nostra priorità anche per un discorso di regolamento» ha dichiarato, facendo intuire che adesso difficilmente ci saranno volti nuovi in rosa se non si concluderà prima qualche addio.