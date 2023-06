Rinnovo Pedro, tutto fatto! Decisiva la telefonata di Sarri, cambia l’accordo: i dettagli

Calciomercato Lazio, si sblocca definitivamente la trattativa per il rinnovo di Pedro: decisiva una telefonata con Sarri

Si sblocca definitivamente la situazione Pedro in casa Lazio. Come riferito dal Corriere dello Sport infatti, a convincere definitivamente il ragazzo è stata una telefonata di qualche giorno fa con Maurizio Sarri che gli ha rinnovato la fiducia e la considerazione.

Rispetto alla previsioni, Pedro non firmerà però un biennale ma un annuale con opzione per il secondo anno: allontanate le sirene che volevano il ragazzo allettato da un ritorno in Spagna, Pedro è pronto a giocare la Champions con la maglia biancoceleste.