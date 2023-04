Calciomercato Lazio, rinnovo Milinkovic: fallito l’ultimo tentativo di Lotito

Calciomercato Lazio, Milinkovic-Savic non cambia idea sul rinnovo del contratto in scadenza nel 2024: a giugno sarà addio

La decisione è presa, non cambierà. Milinkovic non rinnoverà con la Lazio e aspetterà l’estate per valutare offerte. Sarà l’estate del bivio essendo in scadenza nel 2024. Lotito, in cuor suo, non ha perso la speranza di convincerlo a firmare magari un contratto con clausola d’uscita. Non solo per tenerlo, anche per avere più potere contrattuale. Niente da fare.

Sono falliti i tentativi con Kezman e anche certi approcci velati con il giocatore. Siamo ad aprile, il campionato chiuderà il 4 giugno a Empoli. Milinkovic chiuderà lì, conta di farlo al massimo della potenza, regalando alla Lazio il massimo obiettivo possibile: la Champions.