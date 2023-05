Calciomercato Lazio: i 5 nomi (e le 5 alternative) che ora Sarri chiede a Lotito

Calciomercato Lazio, con la matematica qualificazione alla prossima Champions League Sarri avanza le proprie richieste a Lotito

La matematica qualificazione in Champions League, arrivata ieri dopo la penalizzazione di 10 punti alla Juventus, mette definitivamente in moto il calciomercato Lazio.

Sarri ha le idee chiare su cosa serve, pretende cinque rinforzi di livello: ci sono i primi nomi (Audero, Torreira, Frattesi, Berardi e Rafa Silva) e diverse alternative (Rovella, Zielinski, Loftus-Cheek, Hudson Odoi e Pinamonti, per esempio) sul taccuino, considerando anche l’eventuale cessione di Milinkovic a giugno. In teoria, infatti, entrerebbero altri 40 milioni dal serbo: 20 coprirebbero già il passivo di bilancio, l’altra metà si aggiungerebbe al bottino Champions per un totale di 70 o 100 milioni per rinforzare l’organico, aggiungendo 2-3 giovani di belle speranze (Guerino, Fazzini e Fabbian nell’affare Acerbi in nerazzurro). Lo riporta Il Messaggero.