Calciomercato Lazio, retroscena Sarri: avrebbe chiesto altri acquisti con l’obiettivo Champions

Calciomercato Lazio, Sarri in estate avrebbe preteso altri rinforzi con l’obiettivo Champions League fissato con chiarezza

Resta teso il clima in casa Lazio dopo le incomprensioni dialettiche fra Tare e Lotito sull’obiettivo Champions League. A tal proposito, Il Messaggero svela un importante retroscena sul tecnico toscano.

Sarri, offeso dall’appoggio di Lotito al proprio DS, avrebbe chiesto maggiori acquisti in estate se dalla società fosse stato fissato con chiarezza l’obiettivo Champions League come primario per il club. Il Comandante si sente dunque tradito.