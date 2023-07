Calciomercato Lazio, Pellegrini sempre nel mirino: Sarri vuole solo lui

Calciomercato Lazio, Luca Pellegrini resta la prima scelta di Maurizio Sarri per il ruolo di terzino sinistro: la situazione

Come riporta Il Messaggero, Maurizio Sarri ha indicato un solo nome che lo convince appieno per la fascia sinistra difensiva della Lazio: Luca Pellegrini, per quello che sarebbe un ritorno.

Sul calciatore c’è il Nizza ma Pellegrini ha messo in standby la pista perchè vuole attendere i biancocelesti: Lotito lavora ai fianchi la Juve per cercare di strappare un prestito senza riscatto obbligatorio.