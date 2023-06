Calciomercato Lazio, per il ruolo di regista Pastorello offre un ex Juve

Lazio, il club biancoceleste è a lavoro per rinforzare la squadra e secondo quanto riporta Radiosei Pastorello offrirebbe un ex Juve

Archiviato il campionato, la Lazio è a lavoro per il calciomercato estivo in modo da poter garantire a Sarri la rosa idonea per la prossima stagione. Secondo quanto riporta Radiosei, il club è a lavoro per il ruolo di regista dello scacchiere del comandante, e il preferito del tecnico è una vecchia conoscenza della serie A ovvero Torreira, oppure un giocatore che possa dare il cambio a Cataldi.

Oltre all’ex Sampdoria e Fiorentina e a nomi di prospettiva come ad esempio Rovella, spunterebbe secondo quanto prosegue l’emittente anche il nome di Arthur indicato da Federico Pastorello, di rientro da Liverpool. Il manager del brasiliano ne ha parlato con Lotito che di conseguenza si confronterà con Sarri.