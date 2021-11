Calciomercato Lazio, Patric temporeggia sul rinnovo: la situazione

Calciomercato Lazio, i biancocelesti insistono con Patric per convincerlo a rinnovare il contratto: lo spagnolo prende tempo

Come riportato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà, persiste lo stallo tra la Lazio e Patric per il rinnovo del contratto in scadenza a fine stagione. Arrivato a Formello nel 2015, lo spagnolo è ormai un veterano della compagine biancoceleste con Sarri che lo apprezza molto tanto da inserirlo spesso nelle rotazione difensive.

Il difensore però sta prendendo tempo sul rinnovo: ha offerte da alcune squadre di Serie A e dall’estero, Lotito e Tare vorrebbero premiare la sua fedeltà. Le prossime settimane saranno decisive per arrivare ad una soluzione in un senso o nell’altro.