Calciomercato Lazio, il padre di Samardzic attacca l’Inter: «Hanno sbagliato, vi racconto tutto»

Calciomercato Lazio, il padre di Lazar Samardzic ha parlato del mancato trasferimento del centrocampista all’Inter

Intervistato da Sportitalia, il padre di Lazar Samardzic, obiettivo anche del calciomercato Lazio, ha spiegato così il mancato trasferimento del ragazzo all’Inter:

L’inter ha fatto un errore: ha fatto tutta la trattativa e ha chiuso l’affare con una persona che non aveva il permesso per farlo. La Pimenta? Certo, lei. Ma io l’ho vista una volta sola nella mia vita. Non so lei come abbia fatto a infilarsi in questa cosa, perché la trattativa era tra Udinese e Inter: poi ci siamo trovati lei in mezzo, che voleva chiudere l’affare senza il nostro permesso. Quindi quando ho ricevuto la bozza di contratto dall’Inter e abbiamo visto che c’era lei come intermediaria e rappresentante di Lazar, abbiamo chiesto che questo fosse cambiato. Abbiamo chiesto di parlare direttamente con l’Inter, di avere un incontro con loro e di cambiare questo aspetto: ma loro ovviamente non hanno voluto più fare l’operazione così, senza di lei, sostenevano che l’agente di Lazar fosse lei. Un club dietro di noi? Non era proprio vero. Non abbiamo nessuna squadra. Non abbiamo fretta per il futuro: Lazar ha solo 21 anni, c’è così tanto tempo. Già con la Juve è entrato bene e ha dimostrato di essere concentrato: è un ragazzo maturo, ha la testa sulle spalle e non vuole tradire i tifosi dell’Udinese e ovviamente la società che lo ha portato in Italia e lo sta facendo crescere. Anche per questo era importante raccontare la verità: i grandi club hanno una comunicazione potente e noi no, ma non può passare all’opinione pubblica una ricostruzione falsa e sbagliata e che ci danneggiava