Calciomercato Lazio: pronta l’offerta per il rinnovo di Milinkovic. La cifra con cui Lotito vuole convincere il serbo

Come spiega Il Messaggero dopo il riposo parziale di Torino Sergej Milinkovic-Savic è pronto per far ripartire la corsa Champions della Lazio.

L’obiettivo primario è questo, anche se ci si avvicina al nuovo contatto per il rinnovo. Mentre Arsenal e Newcastle attendono novità da Kezman – più propenso a rispettare la scadenza nel 2024 – Lotito è di tutt’altro avviso. Il patron è pronto a mettere sul piatto un prolungamento da 5 milioni annui bonus compresi.