Lazio-Zielinski, Giuntoli prepara lo sgarbo a Sarri? Cosa sta succedendo

Calciomercato Lazio, Piotr Zielinski resta un importante obiettivo del club biancoceleste: occhio alla Juve del nuovo DS Giuntoli

Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli in scadenza di contratto a giugno del 2024, resta un obiettivo caldissimo del calciomercato Lazio soprattutto se dovesse sbloccarsi a breve l’uscita di Milinkovic-Savic.

Tuttavia, come riporta Il Messaggero, i biancocelesti devono fare in fretta: la Juventus del nuovo DS Giuntoli avrebbe tutta l’intenzione di fare un tentativo per portare il polacco alla corte di Massimiliano Allegri.