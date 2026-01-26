Calciomercato Lazio, fari accesi su Luigi D’Alessio: è il pronipote del cantante Gigi

Calciomercato Lazio, il club biancoceleste sta per assicurarsi le prestazioni di Luigi D’Alessio dal Benevento. Le novità

La Lazio continua a guardare lontano, investendo con decisione sul “made in Italy” e sulla linea verde. La società capitolina è infatti a un passo dal concludere un’operazione strategica per la propria porta, assicurandosi uno dei talenti più interessanti del panorama giovanile nazionale. Il nome finito sul taccuino del direttore sportivo è quello di Luigi D’Alessio, estremo difensore classe 2007 che si sta mettendo in luce con la maglia del Benevento. Un acquisto che conferma la volontà del club di Claudio Lotito di strutturare un settore giovanile d’élite, capace di rifornire la prima squadra nel medio-lungo periodo.

Luigi D’Alessio: il nuovo guardiano biancoceleste

Secondo quanto rivelato dall’esperto di mercato Alfredo Pedullà attraverso un post sul suo profilo X, la trattativa per portare Luigi D’Alessio a Formello è ormai in dirittura d’arrivo. Gli osservatori della Lazio seguono il ragazzo da mesi, colpiti non solo dalla sua imponente struttura fisica, ma soprattutto dalla reattività tra i pali e dalla personalità con cui guida il reparto difensivo nonostante la giovanissima età. Le parti starebbero limando proprio in queste ore gli ultimi dettagli burocratici, ma la strada sembra spianata: il giovane portiere è pronto a compiere il grande salto dal Sannio alla Capitale, inserendosi inizialmente nella formazione Primavera o nell’Under 18 biancoceleste.

Non solo musica: il talento cristallino di Luigi D’Alessio

Oltre alle indubbie doti atletiche, il nome del giovane calciatore porta con sé una curiosità che ha già scatenato i social e i media nazionali. Luigi D’Alessio è infatti il pro-nipote del celebre cantautore napoletano Gigi D’Alessio. Un legame di sangue importante, che tuttavia il ragazzo vive con estrema naturalezza, preferendo far parlare il campo e i suoi guantoni. La Lazio, come sottolineato dalla fonte, ha puntato con decisione su Luigi D’Alessio esclusivamente per i suoi margini di crescita e per il potenziale tecnico mostrato con il Benevento, convinta che il ragazzo abbia tutte le carte in regola per ricalcare le orme dei grandi numeri uno passati per Formello.

