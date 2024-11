Calciomercato Lazio, Fabiani in Bulgaria per seguire un nuovo obiettivo: i dettagli

Calciomercato Lazio, Fabiani in Bulgaria per osservare da vicino un nuovo obiettivo per il centrocampo dei biancocelesti

Nuovo obiettivo per il Calciomercato Lazio: il ds Fabiani infatti, come riportato dal portale inglese Transferfeed, andrà in prima persona in Bulgaria per osservare da vicino un centrocampista del CSKA Sofia. Ecco quanto riportato dal portale.

PAROLE – «Il direttore sportivo della Lazio Fabiani assisterà alla partita tra CSKA Sofia e Ludogorets. L’ipotesi è che l’interesse del club sia rivolto al centrocampista del CSKA Sofia, James Eto’o».