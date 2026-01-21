Calciomercato Lazio, l’asse Napoli Verona si scalda improvvisamente con il club partenopeo che prova ad anticipare la concorrenza per Giovane

Il Napoli accelera sul mercato e mette nel mirino Giovane, giovane talento di proprietà dell’Hellas Verona. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il club azzurro avrebbe avviato contatti diretti con la società scaligera per cercare di anticipare la concorrenza e chiudere l’operazione in tempi rapidi.

L’interesse del Napoli rientra in una strategia chiara: investire su profili giovani e di prospettiva, capaci di crescere gradualmente all’interno di un progetto tecnico ambizioso. Giovane, calciatore seguito con attenzione dagli addetti ai lavori per le sue qualità fisiche e la capacità di adattarsi a più ruoli, rappresenta un’opportunità interessante anche in ottica futura.

Calciomercato Lazio, Giovane resta un nome sul taccuino biancoceleste

Il nome di Giovane, però, non è nuovo neppure in chiave Lazio. Il club biancoceleste, sempre attento a profili emergenti da valorizzare, aveva inserito il giocatore nella propria lista di osservati nelle scorse settimane. L’inserimento deciso del Napoli rischia ora di complicare i piani della dirigenza laziale, chiamata a valutare se rilanciare o virare su altri obiettivi.

Il Hellas Verona, dal canto suo, osserva con interesse l’evolversi della situazione. Il club gialloblù sa di avere in rosa un profilo appetibile e potrebbe sfruttare la concorrenza tra più società per massimizzare la valutazione del cartellino, scegliendo la soluzione migliore sia dal punto di vista economico sia progettuale.

La trattativa è ancora nelle fasi iniziali, ma il blitz del Napoli rappresenta un segnale forte sul mercato. Nei prossimi giorni sono attesi nuovi contatti tra le parti, con la Lazio che resta alla finestra, pronta a capire se ci saranno margini per rientrare nell’operazione o se il club partenopeo riuscirà a piazzare l’affondo decisivo.

