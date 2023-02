Calciomercato Lazio: segnali negativi per Milinkovic, ma Lotito ci crede ancora. Il presidente non demorde sul prolungamento del contratto in scadenza nel 2024

Come riporta Il Messaggero febbraio diventerebbe il mese decisivo per la Lazio sul fronte dei rinnovi dei contratti a scadenza nel breve periodo, uno di questi è appunto quello di Milinkovic, su di lui non arriverebbero però segnali positivi, il manager infatti avrebbe detto di no all’inserimento di una clausola rescissoria anche da 40 milioni.

Ma il presidente Lotito non demorderebbe sul prolungamento del contratto del Sergente in scadenza nel 2024, soprattutto ora che sia Arsenal che Juve si sarebbero defilate sullo sfondo per il giocatore serbo.