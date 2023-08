Calciomercato Lazio, Maximiano sempre più vicino all’Almeria. Ecco chi potrebbe sostituirlo. I dettagli sul possibile nuovo portiere

Secondo quanto riporta il Corriere dello Sport edizione romana, la possibile cessione di Maximiano all’Almeria potrebbe aprire nuovi scenari. Se il portoghese dovesse realmente partire, la Lazio avrebbe bisogno di un nuovo secondo portiere. La prima opzione era Audero, ma sembra che sia sempre più in orbita Inter e tra i papabili successori di Maximiano sono venuti fuori l’ex Handanovic e Montipò attualmente in forza la Verona.

Montipò già in passato era stato accostato alla Lazio quando ancora militava nel Benevento, stavolta potrebbe essere ripreso in considerazione per il ruolo di vice Provedel.