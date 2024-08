Calciomercato Lazio, CI RISIAMO: il Marsiglia si fionda su un altro obiettivo. La SITUAZIONE

Calciomercato Lazio, ci risiamo: il Marsiglia si fionda su un altro obiettivo dei biancocelesti: ecco le ultime novità sulla situazione

Come spiegato da TMW, il Marsiglia avrebbe già preso informazioni per Samuele Ricci, giocatore a lungo accostato al calciomercato Lazio per rinforzare il centrocampo. I francesi guardano alla Serie A per rinforzarsi e avrebbero già avviato i contatti.

Richieste però molto alte del Torino, che non vuole cedere il proprio calciatore: i granata, per lasciarlo andare, vorrebbero infatti in cambio almeno 20 milioni di euro.