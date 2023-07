Calciomercato Lazio, Lotito: «Vi spiego perché zero acquisti per ora. Ma non ci sono dubbi che…». Le parole del presidente

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha dichiarato:

CALCIOMERCATO LAZIO – Zero acquisti? E’ il segnale che ho avuto tante cose da fare, anche la campagna elettorale in Molise. Adesso mi sto dedicando agli affari della squadra. Ho le idee chiare. Ho una rosa di nomi per ogni ruolo che dobbiamo coprire, con varie alternative. Sceglierò chi prendere, ma su una questione non ci sono dubbi: i giocatori arriveranno, come sempre. Sa quanti ne ho presi l’anno scorso? Quattordici. Sono pochi?

QUI L’INTERVISTA INTEGRALE A CLAUDIO LOTITO