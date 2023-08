Calciomercato Lazio: Lotito tira sul prezzo di Maximiano e ora rischia la beffa. L’Almeria cambia obiettivo per la porta

Come scrive il Corriere dello Sport Maximiano ha parlato con Sarri e ha chiesto la cessione. Vuole tornare in Spagna. L’Almeria, governato dal fondo arabo Pif sembrava pronto a versare 9 milioni per il suo cartellino. Differenza minima. Secondo alcune indiscrezioni, Lotito ne avrebbe chiesti 10. Si sa quanto il presidente sia abituato a tirare sul prezzo, in realtà non vede l’ora di recuperare l’investimento compiuto l’estate scorsa e aspetta solo di individuare un sostituto.

Per questo motivo a Formello ritengono possa essere trovata una soluzione anche alla fine di agosto. Nei giorni scorsi Lotito diceva di non aver ricevuto la proposta scritta dagli arabo-spagnoli. Ieri dalla Spagna è rimbalzato la notizia di un avvicinamento dell’Almeria al croato Dominik Livakovic, portiere della Dinamo Zagabria. Vediamo. Fosse vero, con tutto il rispetto per Maximiano, non ci sarebbe corsa. In realtà club e agnti influenti vicini all’Almeria hanno rassicurato Lotito.