Mercato Lazio, Sarri inquieto ad Auronzo: «Così non va»

Calciomercato Lazio, Sarri sempre più inquieto nel ritiro di Auronzo di Cadore: il tecnico lamenta la lentezza nelle operazioni in entrata

Maurizio Sarri è sempre più inquieto nel ritiro di Auronzo per la piega che sta prendendo il calciomercato Lazio.

Senza ancora nuovi acquisti a disposizione (Castellanos disponibile da martedì), il tecnico preme con Lotito per farsi regalare Zielinski, considerato perfetto per il centrocampo biancoceleste conoscendo già i dettami del tecnico. Dietro il buonumore di facciata degli ultimi giorni, Sarri è consapevole dentro di sé non poter far fare il salto di qualità definitivo alla Lazio senza nuovi innesti e giocatori pronti. La palla, come sempre, passa a Lotito.