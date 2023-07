Calciomercato Lazio, Allegri vuole Milinkovic alla Juve. Strategia a sorpresa?

Calciomercato Lazio, resta in bilico il futuro di Milinkovic-Savic: la Juventus è pronta a fare sul serio per il centrocampista serbo

Come riportato da La Gazzetta dello Sport Massimiliano Allegri vuole Sergej Milinkovic-Savic alla Juventus e si proverà ad accontentarlo. Il giocatore avrebbe già informato Lotito di non volere il rinnovo del contratto in scadenza tra un anno ma la richiesta della Lazio continua ad essere di 40 milioni di euro. Pretese che i bianconeri confidano si abbassino col passare dell’estate, anche se c’è pure il problema delle alte richieste dell’entourage come premio alla firma.

Per prendere Milinkovic la Juve dovrà fare cassa con le cessioni e in questo senso non è escluso possa partire Paul Pogba, per cui i club sauditi non hanno perso la speranza. Nella testa di Allegri Sergej sarebbe il Polpo della sua prima Juve, o mezzala o trequartista. In società comunque sarebbero tutti concordi: Milinkovic è da prendere.