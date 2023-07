Mercato Lazio, intrigo Bonucci: ha rifiutato due offerte estere. E ha un’intenzione chiara

Calciomercato Lazio, Leonardo Bonucci deve ancora sciogliere le riserve sul proprio futuro: il centrale ha un’idea molto chiara

Come spiega Tuttosport le uniche squadre ad essersi mosse concretamente per Leonardo Bonucci in questa fase del calciomercato Juve sono Fenerbahce e Galatasaray.

L’ipotesi non solletica il difensore che invece preferirebbe ricevere offerte da una squadra di Serie A, come ad esempio da Roma e Lazio. Lui vuole provare ancora a convincere la Juve ed Allegri ma ormai la decisione in tal senso e presa: rischierebbe un anno di tribuna e di saltare l’Europeo.