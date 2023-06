Calciomercato Lazio, cambiano i piani della Juve per Milinkovic? La situazione

Calciomercato Lazio, la Juve vuole continuare ad insistere per Milinkovic-Savic nonostante il rinnovo ufficiale di Rabiot

Stando a quanto confermato da Alfredo Pedullà, il rinnovo di Adrien Rabiot non cambia i piani del mercato bianconero, vista la volontà sempre decisa di puntare sull’arrivo di Milinkovic-Savic.

Si potrebbe arrivare ad un acquisto a zero l’anno prossimo? Possibile, ma la Lazio vuole evitare questo scenario e potrebbe per questo convincersi presto a cedere. A Torino hanno bisogno di far spazio al serbo che, comunque, resta in cima alla lista dei possibili volti nuovi.