Milinkovic, nuova pretendente? Un tecnico lo rivorrebbe

Calciomercato Lazio, anche il Milan torna sulle tracce di Milinkovic dopo la partenza di Tonali: lo ha chiesto Pioli

Tra i grandi obiettivi di mercato del Milan, soprattutto dopo la cessione di Tonali, c’è indubbiamente Milinkovic-Savic.

Il centrocampista serbo è un rinforzo di primo livello per la Serie A a un prezzo che non è mai stato così conveniente da quando è alla Lazio. Inoltre, Pioli lo conosce bene e di certo non si opporrebbe all’acquisto.