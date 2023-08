Calciomercato Lazio, infortunio per l’obiettivo di Sarri: tutti i dettagli

Calciomercato Lazio, questa non ci voleva per Sarri un suo obiettivo di mercato è uscito anzitempo per infortunio: ecco di chi si tratta

Dalla sfida amichevole tra Torino e Reims non arrivano buone notizie non solo per Juric, ma anche per Sarri visto che Samuele Ricci è uscito anzitempo dalla sfida. L’ex Empoli che piace molto alla Lazio, ha subito un fallo durissimo da un avversario al 29′, ha provato a resistere ma dopo cinque minuti si è dovuto arrendere.

Ricci verrà sottoposto in queste ore a degli accertamenti medici per capire al meglio le sue condizioni di salute.