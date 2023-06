Calciomercato Lazio, il Sassuolo studia l’alternativa a Berardi: ecco il nome caldo. Il 10 neroverde ha gli occhi addosso di mezza Serie A

Secondo Il Corriere dello Sport, il Sassuolo non perde tempo e studia il possibile sostituto sulla corsia di destra nel caso in cui Berardi dovesse andar via, su di lui ci sono molti club di A tra cui la Lazio.

Il nome caldo in queste ore è quello di Matias Soulé della Juventus. Occhio però alla concorrenza. Sul giocatore ci sono anche Frosinone, Monza, Empoli e Atalanta.