Calciomercato Lazio, rispunta Wieffer: Sarri lo vuole per l’estate. Un aspetto spaventa Lotito

Calciomercato Lazio, per il centrocampo rispunta Wieffer: il mediano del Feyenoord richiesta di Sarri per l’estate

Il calciomercato Lazio continua ad essere in continuo movimento. Come riportato dal Corriere dello Sport, la prossime due sfide in Champions League contro il Feyenoord (25 ottobre e 7 novembre) serviranno a Sarri e alla società biancoceleste per monitorare ancora una volta il centrocampista Wieffer.

Il ragazzo era già stato cercato in estate ma la Lazio aveva poi virato su Guendouzi perchè spaventata dalla richiesta di 25 milioni di euro da parte del club olandese. E proprio la valutazione è motivo di discussione a Formello. Lotito, a cui Sarri ha chiesto il ragazzo per il prossimo giugno, spera in uno sconto. Il tecnico è in pressing.