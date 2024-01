Calciomercato Lazio, Garré nuovo nome per l’attacco biancoceleste: le ultimissime per quanto riguarda il mercato

Nuovo nome per l’attacco del calciomercato Lazio, che come riporta calciomercato.com, avrebbe individuato in Benjamin Garré, attaccante 2000 del Klub Krilja Sovetov, il rinforzo per l’attacco.

Il giocatore, cresciuto nelle giovanili del Manchester City, ha passaporto italiano, ed i numeri in questa stagione stanno conducendo la sua squadra al sesto posto in classifica: 8 gol in 15 partite.