Calciomercato Lazio, in bilico il futuro di Vecino: spunta uno scenario a sorpresa per il centrocampista

Calciomercato Lazio, è in bilico il futuro di Matias Vecino: il centrocampista è in scadenza nel 2025. Scenario a sorpresa all’orizzonte

Tra i tanti nodi del prossimo calciomercato Lazio ci sarà anche quello relativo al futuro di Matias Vecino. Come riportato dal Corriere dello Sport, il centrocampista ex Inter è in scadenza di contratto a giugno del 2025 e andrà dunque deciso se prolungare il rapporto o separarsi.

Tuttavia all’orizzonte spunta una terza ipotesi: Vecino e la Lazio potrebbero decidere di onorare l’ultimo anno di contratto previsto e poi separarsi consensualmente nell’estate del 2025. Tudor lo apprezza ma ci sarà da capire anche la volontà dello stesso calciatore che potrebbe chiedere la cessione.