Calciomercato Lazio, Luka Romero si svincolerà dai biancocelesti il prossimo 30 giugno: su di lui è forte l’interesse del Milan

Come riportato da Gianluca Di Marzio, che conferma indiscrezioni dalla Spagna, Luka Romero, in uscita a parametro zero dal calciomercato Lazio, potrebbe rimanere in Serie A.

Su di lui è infatti fortissimo l’interesse del Milan che conta di chiudere l’operazione a stretto giro di posta.