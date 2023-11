Pedro lascia la Lazio: addio anche col rinnovo automatico? Tre strade possibili

Pedro, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, potrebbe decidere di lasciare la Lazio a fine stagione: sono tre le opzioni

Come riportato dal Corriere dello Sport, il futuro di Pedro è un vero e proprio rebus nel calciomercato Lazio.

Lo spagnolo, che nelle ultime settimane sta giocando con continuità, è in scadenza a fine stagione ma ha il rinnovo automatico fino al 2025 al raggiungimento delle 25 presenze stagionali. Un’opzione che Pedro potrebbe a sorpresa decidere di far decadere. Le opzioni comunque sono tre: restare in biancoceleste, tornare al Barcellona (ipotesi molto difficile come ammesso da lui stesso) oppure terminare la carriera al Tenerife. Saranno mesi di riflessione intensa.