Calciomercato Lazio, Marcos Antonio resta in uscita: è corsa a due per la sostituzione del regista brasiliano. I dettagli

Uno degli argomenti principali del prossimo calciomercato Lazio sarà quello relativo al futuro di Marcos Antonio.

Come riporta Il Messaggero, il brasiliano è in uscita dal club biancoceleste: Sarri, per la sua sostituzione, vuole uno tra Rovella e Torreira.