Calciomercato Lazio, Kamada incerto sul suo futuro: il giapponese sempre più lontano dal progetto. Le ultime sulla situazione del centrocampista

Arrivato in estate come rinforzo del calciomercato Lazio, Daichi Kamada non sta rispettando le tantissime aspettative che si avevano su di lui.

Come riporta il Corriere dello Sport, il giapponese sta deludendo, spesso con prestazioni anonime quando chiamato in causa e poco minutaggio, dovuto anche ad uno stile di gioco diverso da quello che richiede mister Sarri. Il suo futuro è ancora incerto, visto che sarà in scadenza a giugno 2024, ma le possibilità di rinnovo sembrano basse.