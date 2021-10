Calciomercato Lazio: il Fenerbahce pensa a Muriqi

Secondo quanto riportato dal Fanatik, il Fenerbahce starebbe valutando l’idea di riprendere Vedat Muriqi. Le ultime

Ritorno di fiamma. Secondo quanto riportato dal Fanatik, il Fenerbahçe starebbe valutando l’idea di riprendere Vedat Muriqi. L’attaccante kosovaro non rientra nei piani di Maurizio Sarri, che dopo avergli concesso inizialmente scampoli di gara non lo fa più entrare in campo da quattro partite.

L’investimento oneroso fatto dai biancocelesti nell’estate 2020, circa 20 milioni di euro, rendono la trattativa difficile ma dalla Turchia fanno sapere che il suo ex club è pronto a formulare un’offerta. C’è ovviamente anche il gradimento del giocatore e della famiglia, ben lieti di poter tornare a Istanbul.