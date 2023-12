Calciomercato Lazio, Fabiani va a caccia in Brasile: individuato l’erede di Lucas Leiva

Calciomercato Lazio, Fabiani va a caccia in Brasile per quanto riguarda il centrocampo: obiettivo Pepe del Gremio

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il calciomercato Lazio è pronto a pescare in Brasile per rinforzare il proprio centrocampo.

L’obiettivo è Pepe del Gremio: paragonato in patria a Lucas Leiva, il suo procuratore l’ha proposto ai biancocelesti e allo Sporting Lisbona. A favorire un eventuale arrivo a Formello sarebbero anche le pratiche per il passaporto comunitario (per via delle origini della madre) ormai in fase avanzata.