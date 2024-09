Calciomercato Lazio, l’EX Jorge Silva riparte dalla QUARTA SERIE portoghese: ecco DOVE giocherà

Calciomercato Lazio, l’ex biancoceleste Jorge Silva riparte dalla quarta serie portoghese: ecco dove giocherà il difensore

Una nuova avventura per Jorge Silva, giocatore passato anche per le giovanili della Lazio, ha firmato il nuovo contratto per il Tirsense, club di quarta divisione portoghese e che punta alla promozione diretta in terza serie.

L’ex biancoceleste si è subito messo a disposizione del nuovo allenatore, pronto a fare il suo esordio. Nella Capitale ha totalizzato oltre 40 presenze con la formazione Primavera e 15 convocazioni con la prima, squadra senza mai fare il debutto in prima squadra.