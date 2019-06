Calciomercato Lazio, Durmisi può andar via in prestito

Calciomercato Lazio, Riza Durmisi e il suo futuro: l’esterno medita l’addio

Stagione altalenante per Riza Durmisi. L’esterno danese, arrivato l’estate scorsa alla Lazio, ha avuto enormi difficoltà. Problemi fisici a parte, il giocatore non è riuscito a superare nelle gerarchie Senad Lulic. Per la prossima stagione si assottiglieranno ancor di più le possibilità di vederlo in campo: con il rientro di Jordan Lukaku e l’arrivo del nuovo acquisto Jony, la concorrenza aumenterà.

Per tale ragione Durmisi sta valutando la possibilità di lasciare la Capitale. La Lazio, dal canto suo, non vorrebbe privarsene a titolo definitivo con il ds Tare che crede molto nel giocatore. L’ipotesi più accreditata è quella di un prestito per una stagione. Il giocatore nelle ultime settimane è stato accostato al Marsiglia anche se una trattativa vera e propria non c’è stata.