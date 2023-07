Calciomercato Lazio, duello con la Roma per Paredes. Dall’Argentina ne sono convinti. L’argentino potrebbe tornare in Italia

Secondo quanto riportato da AS Argentina, sia Lazio che Roma avrebbero mostrato un certo interesse per Paredes e starebbero lavorando per raggiungere un accordo col diretto interessato prima di lanciare l’offerta al PSG.

Il Galatasaray, che pure lui era stato legato al giocatore, non sarebbe al momento un’alternativa reale.