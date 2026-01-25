Calciomercato Lazio, forte interesse per un talento del CSKA Sofia? Le ultime

Calciomercato Lazio, Fabiani fa sul serio per chiudere la trattativa: già presentata un’offerta per il giovane talento bulgaro

Il calciomercato Lazio si arricchisce di un nuovo nome, quello di Marto Boychev, centrocampista diciassettenne del CSKA 1948 Sofia, che ha attirato l’attenzione della società biancoceleste. Secondo quanto riportato da Sportal.bg, la Lazio sarebbe fortemente interessata al giovane talento bulgaro e avrebbe già presentato un’offerta ufficiale per portarlo nella capitale. Boychev, nonostante la giovane età, ha già disputato 14 partite nella stagione in corso, segnando un gol, e sta mostrando qualità che hanno attirato anche altre squadre, tra cui Torino, Udinese e Genoa.

Calciomercato Lazio: il profilo di Marto Boychev e la concorrenza

Il calciomercato Lazio sembra essere pronto a lanciare la sua offerta per Marto Boychev, che rappresenta un investimento sul futuro. La Lazio, infatti, sta cercando di anticipare la concorrenza di altri club italiani per assicurarsi questo giovane centrocampista dalle grandi prospettive. Con il suo talento, Boychev potrebbe diventare una risorsa fondamentale per il centrocampo biancoceleste negli anni a venire.

