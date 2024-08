Calciomercato Lazio, colpo dell’ultimo minuto? Prima le CESSIONI: ecco CHI c’è in uscita

Calciomercato Lazio, colpo dell’ultimo minuto per i biancocelesti? Prima bisogna vendere: ecco i nomi in uscita

Dopo l’arrivo ufficializzato ieri di Boulaye Dia, il calciomercato Lazio in entrata non è ancora del tutto chiuso, ma prima bisognerà pensare a sfoltire la rosa con le cessioni dei giocatori in esubero.

Tra questi c’è sicuramente Fares, destinato a volare in Grecia al Panserraikos, così come Basic (Espanyol e alcuni club di Serie A su di lui) e Akpa-Akpro, per cui si erano fatti sotto Empoli e Verona. Hysaj non ha attratto alcuna offerta e rischia il taglio dalla lista, rimanendo così fuori rosa.